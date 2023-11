Skispringen im Liveticker: Weltcupauftakt in Ruka in Finnland

Skispringer Stefan Kraft hat am Samstag einen perfekten Saisonstart hingelegt. Gelingt ihm am Sonntag die Fortsetzung?

Stefan Kraft beim Weltcupauftakt in Ruka in Finnland

Der ehemalige Gesamtsieger und Weltmeister feierte in Ruka in überlegener Manier seinen 31. Weltcup-Erfolg sowie den 99. Podestplatz. Der Salzburger gewann mit der Höchstweite von 144 und 143 Metern im Finale 10,6 Punkte vor dem Deutschen Pius Paschke. Die Ränge drei und vier gingen mit Stephan Leyhe und Andreas Wellinger ebenfalls an das Nachbarland. Der Kärntner Daniel Tschofenig wurde Fünfter.