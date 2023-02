Skistar Lucas Braathen bei der WM? Die Pinzgauer Chirurgen sind sehr optimistisch.

Der neue Superstar aus Norwegen unterzog sich im Tauernklinikum einer Blinddarm-Operation.

Die Aufregung im norwegischen Skiteam dürfte groß gewesen sein, als der Weltcupfahrer während des Trainings bei den Hinterreit-Liften in Saalfelden/Maria Alm heftigste Bauchschmerzen bekam. Die Diagnose im Tauernklinikum-Standort Zell am See: Blinddarmentzündung. Und das in der Woche vor der WM in Frankreich, die mittlerweile bereits läuft.

Der Rennläufer selber, der zuletzt in Schladming ausgelassen über Slalom-Bronze jubelte, schrieb auf seinem Instagram-Account, dass es hart gewesen sei, von der Diagnose zu erfahren. Und weiter: "Ich bin aber glücklich, dass ...