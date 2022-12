Skistar Mayer: "Das Feuer brennt immer noch"

Auch nach drei Olympiasiegen in Folge ist Matthias Mayer noch nicht müde geworden, will aber neue Schwerpunkte setzen. Der nächste ist der Abfahrtsklassiker am Samstag auf der Saslong.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI „Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich Samstag daheim vor dem TV sitze“, sagt Matthias Mayer.