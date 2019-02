ÖSV-Damen: Bittere Bilanz mit einer "halben Medaille"

Erstmals seit 1982 bleiben die ÖSV-Damen bei einer WM ohne Einzelmedaille - stattdessen gab es drei Mal "Blech".

Auch das letzte Rennen der ÖSV-Damen passte haargenau ins Bild: Katharina Liensberger machte dort weiter, wo sie im Jänner zu finden war: auf dem Sprung auf das Podest. Doch am Ende blieb wieder einmal nur Rang vier - wie bei Stephanie Venier in der Abfahrt und Ramona Siebenhofer in der Kombination. Genau in diesem Zwiespalt der Gefühle fand sich am Ende auch Liensberger schwer zurecht: "Mit so einer Platzierung müsste man eigentlich sehr zufrieden sein, aber nicht bei einer WM, denn da zählt nur die Medaille. Es waren gute Läufe, aber eben nicht ganz perfekte und darum ist es auch nur Rang vier geworden." In einem Weltcuprennen wäre ein Abschneiden mit den Plätzen vier, sieben, acht und neun positiv, im WM-Slalom fühlte es sich wie eine Niederlage an.