Shiffrin fährt in Vonns Spuren

Erst holte die 23-jährige US-Amerikanerin ihren vierten Slalom-Weltmeistertitel in Folge, dann gab es einen Abschluss mit vielen Tränen und großen Emotionen.

Sie krächzte, brachte kaum einen Laut hervor und meistens stockte die Stimme, aber man wusste nicht so genau, ob das jetzt wegen ihrer Erkrankung oder ihrer Emotionen war, denen Mikaela Shiffrin nach dem WM-Titel im Slalom fast schutzlos ausgeliefert war. "Es sind so viele Emotionen heute dabei, ich weiß auch nicht, warum das so ist", meinte sie schluchzend. Viele Zuhörer fühlten sich an die großen Auftritte ihrer Landsfrau Lindsey Vonn erinnert - es schien, als hätte sie ihr Drama-Drehbuch im Nachtkästchen gefunden. Erst einen Rekord schreiben, dann die große Show und große Worte: "Es war nicht mein größter Sieg, aber es war mein süßester."