Wer immer auch einen Aufenthalt in Schweden hinter sich hat, der kann über vieles berichten und ein Thema darf meist nicht fehlen: Die geradezu exorbitanten Preise für Bier und sonstigen Alkohol in diesem Land. In den Bierkneipen von Åre ("Ölfabriken") ist man schnell einmal zehn Euro für ein Bier los und da ist die bei uns die ungebräuchliche Einheit von 0,4 Liter gemeint.