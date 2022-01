SN-Tourneebilanz: Goldadler Kobayashi erhält die Höchstnote

Der Japaner sprang bei der Vierschanzentournee in einer eigenen Liga, die Konkurrenz degradierte er zu Statisten. Ebenfalls top: Daniel Huber feierte seinen ersten Weltcupsieg, und ÖSV-Routinier Manuel Fettner landete spektakulär auf einem Ski. Ein Flop war die Tournee hingegen für den Titelverteidiger: Kamil Stoch stieg noch vor dem Finale in Bischofshofen aus.

Die 70. Vierschanzentournee geht allein schon wegen der Rahmenbedingungen in die Geschichte ein. Die Jubiläumsauflage des Schanzenspektakels, für gewöhnlich ein Publikumsmagnet, musste aufgrund der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden. Ohne von den Fans getragen zu werden, flogen sowohl die österreichischen als auch die deutschen Adler recht deutlich am Tournee-Gesamtsieg vorbei. Das hatte einerseits mit zu inkonstanten Leistungen zu tun, andererseits mit einem Mann, der die Vierschanzentournee zu einer One-Man-Show machte: Der japanische Autopilot Ryōyū Kobayashi gewann wie schon in der Saison ...