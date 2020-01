"Spionage-Alarm" vor nächstem Match Shiffrin gegen Vlhova

Petra Vlhova kann aktuell als einzige Mikaela Shiffrin im Slalom das Wasser reichen. Zuletzt hat die Slowakin in Zagreb die Siegesserie der Amerikanerin beendet. Am Sonntag prallen die beiden Kontrahentinnen auch in der Kombi von Zauchensee aufeinander. Kein Wunder, dass prompt eine "Spionage"-Story hochgekocht wurde. Denn Vlhovas Lager beobachtet Shiffrin offenbar im Training sehr genau.

SN/APA (AFP)/DAMIR SENCAR Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin duellieren sich auf der Piste