Kitzbühel 2023: Die Rennen waren der Star

Es war alles wie gehabt, als hätte es Corona nie gegeben. Außerdem war noch ein anderes Faktum interessant.

Die 83. Hahnenkamm-Rennen 2023 werden im Rückblick wohl auch einen besonderen Stellenwert einnehmen: Nach zwei Jahren, in denen es coronabedingt keine Zuseher gab, kamen die Fans zurück - und die Frage war, in welchem Ausmaß und mit welchen Erwartungen. Die Antwort: Es war alles wie gehabt, als hätte es Corona nie gegeben. Zum Glück haben die Veranstalter die Zuschauerzahl auf 45.000 begrenzt, diese Zahl wurde Samstag auch erreicht, und danach war in der Stadt am Hahnenkamm an Schlaf nicht zu ...