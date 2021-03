Nur selten gibt es einen Tag mit so vielen Gewinnern und Verlierern im Weltcup wie am Mittwoch - und dabei hat nicht einmal ein Rennen stattgefunden. Die Absage der Abfahrten beim Weltcupfinale in Lenzerheide wegen Schneefalls war verständlich und nachvollziehbar, das danach folgende Procedere nicht für alle: Die Rennen wurden reglementgemäß gestrichen, denn beim Weltcupfinale gibt es keinen Nachtrag. Beat Feuz und Sofia Goggia durften also kampflos über ihre Kugeln jubeln, Matthias Mayer und Corinne Suter schauten durch die Finger. ...