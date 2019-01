Südtiroler Peter Fill beendete Saison vorzeitig

Speed-Spezialist Peter Fill hat seine alpine Ski-Saison wegen Rückenproblemen vorzeitig beendet. Der 36-jährige Südtiroler hat sich nicht gut genug von seinen Stürzen in der Abfahrt von Beaver Creek sowie in der Folge auch im Slalomtraining erholt. Das verlautete der italienische Skiverband am Freitag. Der zweifache Abfahrts-Gesamt-Weltcupsieger will seine Karriere aber noch nicht beenden.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Peter Fill muss sich von Verletzungen erholen