Superstar Marcel Hirscher gab seinen Rücktritt bekannt

Superstar Marcel Hirscher hat am Mittwoch in Salzburg seinen Rücktritt vom alpinen Ski-Rennsport bekannt gegeben. Der 30-jährige Salzburger ist zweifacher Olympiasieger und siebenfacher Weltmeister, außerdem hat er zuletzt acht Mal in Folge den Gesamtweltcup der Herren geholt.

Österreichs fünffacher Sportler des Jahres macht es bei der viel erwarteten Pressekonferenz im Salzburger Gusswerk kurz: "Es ist der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde", sagte der vom Liechtensteiner Ex-Skirennläufer Marco Büchel interviewte 30-jährige Hirscher. Der langjährige ÖSV-Star bedankte sich bei seiner Familie, bei seinen Eltern, speziell bei seinem Vater (Ferdinand, Anm.), seiner Frau (Laura) und den Skifans. Hirscher gab an, dass seine Entscheidung zum Rücktritt vor rund zwei Wochen in ihm gereift sei. "Es gibt sehr viele Gründe dafür", erklärte der Annaberger. "Es ist die Summe aus vielen Gründen, die mich dazu gebracht haben." Die Motivation zu finden, sei immer schwieriger, zudem sei die Zeit zur Regeneration immer knapper. "Der Sommer wird fast zu kurz, um die Zeit zu haben, um zu regenerieren." Er sei aber auch froh, zwölf Jahre auf hohem Niveau ohne große Verletzung gehabt zu haben. "Ich glaube, dass ich wahnsinnig Glück habe, dass ich mit zwei gesunde Knie nach Hause fahren darf." Es sei eine schlaue Entscheidung, seine Karriere zu diesem Zeitpunkt zu beenden. Auf seine Karriere blicke er gerne zurück. "Ich bin stolz auf das, was ich zusammengebracht habe. Ich würde es genauso noch einmal machen." Der Liveticker zum Nachlesen Quelle: SN