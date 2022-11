Svancer qualifiziert sich beim Heimweltcup fürs Finale

Freeskier Matej Svancer hat sich beim Slopestyle-Heimweltcup auf dem Stubaier Gletscher für das Finale am Samstag qualifiziert. Der 18-jährige Olympia-Teilnehmer belegte in der Qualifikation am Donnerstag mit 80,75 Punkten den siebenten Platz. Quali-Sieger wurde der Norweger Birk Ruud mit 93,75 Punkten. Die weiteren Österreicher Julius Forer (45.), Luis Resch (50.), Noah Schallert (54.) und David Wolf (55.) verpassten den Sprung in die Top 16 klar.

SN/APA/AFP/BEN STANSALL Matej Svancer ist am Samstag beim Finale dabei

Mit seiner Leistung war Svancer zu "80 Prozent" zufrieden. "Es hätte mehr Flow und mehr Style gebraucht", sagte er. "Aber alles in allem bin ich happy, ich habe einen Run runtergebracht und freu mich auf Samstag!" Lukas Müllauer konnte verletzungsbedingt nicht starten. Der Salzburger hatte im Training einen Schlag auf sein angeschlagenes Sprunggelenk bekommen. "Es ist nicht tragisch, aber nicht fit zu sein bei diesem Kurs ist keine Option", erklärte der 25-Jährige. Auch Lokalmatadorin Laura Wallner musste nach einem Sturz auf den Kopf im Training ihren Start bei der Qualifikation zurückziehen. "Das schmerzt natürlich, ich wäre sehr gerne bei diesem Heimweltcup am Start gestanden, zumal letztes Jahr ein Einzug ins Finale geglückt ist", bedauerte Wallner. Lara Wolf verpasste als Zehnte den Aufstieg ins Finale der Top 8 nur knapp. "Bei den Kickern war sie sicherlich eine von den Besten, aber bei den Rails ist sie immer wieder früher runter und dadurch ist dann auch der Score nicht so hoch", analysierte Cheftrainer Martin Premstaller.