Toni Giger: "Kristoffersen hat jetzt das Team von Hirscher"

Erstmals spricht Ex-ÖSV-Sportchef Toni Giger über Hirschers Skiprojekt, den Sensationstransfer von Henrik Kristoffersen und darüber, was ihm an der Unternehmung am meisten gefällt.

SN/gepa pictures „Schau, so wenig hat gefehlt“, scheint Marcel Hirscher (r.) Henrik Kristoffersen zu zeigen. Doch das könnte sich jetzt ändern.