SN exklusiv: Am Mittwoch in einer Woche wird Marcel Hirscher seine Zukunftspläne in Salzburg bekannt geben - in der Primetime und live im ORF. Auch das deutet auf seinen Abschied hin.

Er ist nicht im Schneetraining, nimmt keine PR-Termine wahr - und doch bestimmt Skistar Marcel Hirscher selbst im Hochsommer die Schlagzeilen. Das Rätselraten um die Fortsetzung der Karriere oder das mögliche Karriereende des Weltcup-Seriensiegers war zuletzt nicht weniger spannend als ...