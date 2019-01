Sieben Mal Null ergibt in der Rechnung von Biathlet Simon Eder nicht Null, sondern eine bislang extrem starke Saison am Schießstand. Auch im Weltcupsprint von Ruhpolding am Donnerstag blieb der Routinier aus Saalfelden fehlerlos. Es reichte für Eder am Ende für Platz acht, 42,7 Sekunden hinter dem erneut überragenden Sieger Johannes T. Bø (NOR).