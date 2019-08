Als wir die Birne lieben lernten. Vor zehn Jahren knipste die EU die Glühbirne aus. Was das gebracht hat und warum die Birne ewig weiterlebt.

Was wurde eigentlich aus der guten alten Glühbirne? Zehn Jahre ist es jetzt her, dass sie abgeschafft wurde - gleichsam per EU-Dekret. Gut möglich, dass Sie noch welche im Haushalt haben. Aber allzu groß ist die Chance nicht. Es sei ...