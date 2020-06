Belegschaft stimmt KV zu, Laudamotion hebt im Juli wieder ab

Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion hat ihre Turbulenzen überwunden. Die Billigfluglinie startet mit 1. Juli von Wien aus wieder zu über 60 Zielen in 23 Ländern in Europa. Die Sozialpartner hatten sich vergangene Woche auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) geeinigt, den die Geschäftsführung und am Wochenende auch die Mehrheit der Piloten und Flugbegleiter akzeptierten.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Protest hat sich ausgezahlt, Airline nimmt Betrieb wieder auf