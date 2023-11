Industrie- und Zukunftsforum Salzburg: "Bessere Gesundheit für alle dank Innovation"

Thomas Schinecker, CEO der Roche-Gruppe, spricht beim Industrie- und Zukunftsforum in Salzburg.

Dr. Thomas Schinecker ist seit 2023 Chief Executive Officer der Roche-Gruppe mit Sitz in der Schweiz. Sie gehört mit 100.000 Mitarbeitern zu den größten Pharmaunternehmen der Welt. Schinecker ist in Bayern mit deutscher und österreichischer Staatsbürgerschaft geboren und in Singapur aufgewachsen. Er studierte Genetik an der Universität Salzburg und promovierte 2003 in Molekularbiologie an der New York University. SN-Chefredakteur Manfred Perterer moderiert den Abend, der ab 19 Uhr live übertragen wird.