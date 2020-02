Bombardier - Wiener Belegschaft macht sich keine Sorgen

Das Bombardier-Zuggeschäft soll an den französischen TGV-Hersteller Alstom gehen. Die Übernahme betrifft auch rund 700 Mitarbeiter in Wien. Dort lautet die Devise vorerst abwarten. "Es gibt vielleicht eine gewisse Verunsicherung, aber keine Besorgnis", sagte Betriebsrat Michael Richter am Dienstag zur APA.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Arbeit in Wien geht vorerst weiter wie bisher