Corona brachte viele zum Online-Shopping - und viele werden bleiben

Schuhe und Kleidung verkauften sich schon bisher gut über das Internet. Covid-19 hat nun auch den Verkauf von Medikamenten beflügelt. Aber manche Produkte eignen sich gar nicht für diesen Vertriebsweg.

Erst war es ein Trend, in Zeiten der Lockdowns war es die einzige Möglichkeit - und in Zukunft dürfte es für viele bereits zur neuen Gewohnheit geworden sein. Die Rede ist vom Online-Shopping, dem Einkaufen im Internet über mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet. "Wenn Leute entdecken, dass dieser Vertriebsweg gut funktioniert, werden sie auch in Zukunft darauf zugreifen", sagt Jan Königstätter von der Online-Marketing-Agentur otago, die beim Integral-Institut eine Befragung über das Online-Kaufverhalten der Österreicher in Auftrag gegeben hat.

...