Digitale Signaturen sind auf dem Vormarsch: Unterschreiben, aber sicher

Die Anbieter für digitale Signaturen schießen wie Schwammerl aus dem Boden. Aber Unterschrift ist nicht gleich Unterschrift. Ein kleines Salzburger Unternehmen setzt Standards.

Nichts ist so einfach und persönlich wie eine Unterschrift. Doch was grundsätzlich für eine händische Signatur gilt - sei sie nun schnell hingeworfen oder liebevoll gemalt -, bekommt in der digitalen Welt eine ganz neue Dimension.

Grundsätzlich gibt es mehrere Arten digitaler Signaturen, also Unterschriften in elektronischer Form. Die einfachste ist, die handschriftliche Signatur zu fotografieren oder einzuscannen, als Bilddatei am PC zu speichern und bei jeder zu leistenden Unterschrift an das betreffende Dokument dranzuhängen.

