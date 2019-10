Elektronische Geldbörsen im Aufschwung - Asien treibt an

Elektronische Geldbörsen setzen sich weltweit rasant durch, vor allem in Asien. Bis 2022 dürften weltweit in Geschäften mehr als ein Viertel aller Zahlungen bereits mit einer sogenannten "E-Wallet" erfolgen, schätzt die Unternehmensberatung Bain & Company. In Asien könnten elektronische Geldbörsen dann bereits Bargeld als meist genutztes Zahlungsmittel abgelöst haben.

SN/APA (AFP)/PRAKASH MATHEMA E-Wallets lösen das Bargeld sukzessive ab