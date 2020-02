Erstmals über 200.000 Tonnen Soja in Österreich geerntet

Der Erfolgskurs von Soja in Österreich setzt sich fort: 2019 sind sowohl Anbauflächen als auch Erntemengen für Soja erneut deutlich gestiegen. Auf fast 70.000 Hektar haben die heimischen Soja-Landwirte erstmals 215.143 Tonnen Soja geerntet. Damit hat sich die heimische Soja-Produktion in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, wie der Verein Soja aus Österreich am Montag mitteilte.

SN/APA (AFP/Getty)/JOE RAEDLE Immer mehr Österreicher sagen "Oja" zu Soja