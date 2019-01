Europas Stromnetz vorige Woche vor Beinahe-Blackout

Europas Stromnetz ist offenbar vorige Woche am Rande eines Totalausfalls gestanden. Grund: Ein Datenfehler an einem Netzregler an der deutsch-österreichischen Grenze hat zu falschen Werten für die Frequenzregulierung geführt, hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage beim heimischen E-Wirtschafts-Verband "Oesterreichs Energie".

SN/APA (dpa)/Daniel Reinhardt Totalausfall hätte zu einer Katastrophe geführt