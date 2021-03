Flüge Altenrhein-Wien ab 12. April wieder täglich

Die Fluggesellschaft "People's", die Vorarlberg und die Ostschweiz mit Wien verbindet, bietet ab 12. April wieder täglich Flüge auf der Strecke Altenrhein-Wien an. Vorerst seien jeweils von Montag bis Donnerstag Tagesrandverbindungen geplant, so das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Das Angebot von Linienflügen auf dieser Strecke sei für "People's", aber auch den Airport Altenrhein "von essenzieller Bedeutung, sowohl wirtschaftlich als auch emotional", hieß es.

Man rechne aufgrund der Einreise-Restriktionen aber weiter mit Zurückhaltung und Unsicherheiten, so Thomas Krutzler, CEO der People's Air Group. Daher sei wichtig, zu erwähnen, "dass gemäß heutigem Stand Fluggäste, welche den Flughafen Altenrhein im Transit zwischen Vorarlberg und Wien oder vice versa nutzen, von der aktuellen Covid-19-Einreiseverordnung ausgenommen sind." Man müsse also keinen negativen Coronatest und Einreiseformular vorweisen, auch gelte keine Quarantänepflicht. Das sei vor allem für inner-österreichisch reisende Kunden, etwa aus Vorarlberg, eine "nennenswerte Erleichterung". Die Sonderregelungen für Umbuchungen oder Stornierungen blieben unverändert.