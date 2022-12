Gas und Strom sind wieder billiger

Die extrem milden Temperaturen und die Weihnachtsferien lassen die Energienachfrage sinken und auch die Preise im Großhandel. Folgen für Haushalte hat es unmittelbar nicht.

Am Mittwoch kostete Erdgas am wichtigen niederländischen Handelsplatz TTF 76,18 Euro je Megawattstunde. So günstig war europäisches Erdgas zuletzt im Februar, vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Seit mittlerweile acht Handelstagen in Folge geht der Gaspreis am TTF nach unten, gegenüber Mitte Dezember um 60 Euro je MWh. Das Rekordhoch lag im Sommer bei 345 Euro. Damals hatte die Wartung der russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream einen Höhenflug beim Preis für Erdgas ausgelöst.

Auf die Gasrechnung von Haushalten ...