Gewessler will mehr Mittel für ÖBB-Bahnausbau

Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Donnerstag in einem Gespräch mit dem Magazin "News" zur Ankurbelung der wegen der Coronakrise eingebrochenen Konjunktur "kluge und nachhaltige Investitionen" im Bereich Umwelt und Klimaschutz angekündigt. Dazu gehörten auch mehr Mittel für die ÖBB, die heuer 2,3 Mrd. Euro in den Bahnausbau investieren.

