GPA warnt vor Unterbezahlung bei All-in-Verträgen

All-in-Verträge werden in der Arbeitswelt immer häufiger. Die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp) warnt nun eindringlich, dass Betroffene unbedingt die Deckung der tatsächlich geleisteten Arbeit durch das All-in-Gehalt überprüfen sollten. Denn in vielen Fällen werde die Arbeitsleistung nicht korrekt bezahlt, so GPA-Chefin Barbara Teiber am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien.

SN/APA/HANS PUNZ GPA-Chefin Barbara Teiber sieht große Probleme bei All-in-Verträgen