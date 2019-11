Handelsangestellte bekommen 2,2 Prozent mehr Geld

500.000 Handelsangestellte wissen jetzt, was Sache ist: Für Geringverdiener gibt es 2,5 Prozent mehr Lohn, für die Mehrzahl 2,2 Prozent. Forderungen nach mehr Freizeit wurden abgeschmettert.

Kurz nach 22 Uhr war am Donnerstag dann alles fix - und zwar anscheinend zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern einigten sich auf neue Löhne für Österreichs rund 500.000 Handelsangestellte: Es gibt für die unterste Einkommensklasse 2,5 Prozent mehr Geld, für alle anderen 2,2 Prozent. Stärker steigen die Einkommen der Lehrlinge: Vom ersten bis zum vierten Lehrjahr (das Vierte gibt es nur bei einer Doppellehre) steigen die Entschädigungen um 50, 80, 50 und 50 Euro.

Die Gewerkschaft der Privatangestellten GPA-djp hatte ursprünglich ein Lohnplus von 100 Euro für alle Vollzeitangestellten gefordert - das hätte je nach Lohnstufe bis zu 4,4 Prozent höhere Löhne bedeutet. Das Angebot der Arbeitgeber lag zuletzt bei 2,0 Prozent.

Nicht wirklich durchgedrungen ist die Gewerkschaft mit ihrer Forderung nach drei zusätzlichen Tagen Freizeit pro Jahr. Hier zeigte sich Wirtschaftskammer-Verhandler Peter Buchmüller jedoch weitgehend unnachgiebig: "Für eine Arbeitszeitverkürzung war und bin ich nicht zu haben", sagte er am Donnerstagabend im SN-Gespräch. Was übrig blieb, ist ein einziger freier Tag nach zehn Jahren Betriebszugehörigkeit, und ein weiterer nach fünfzehn Jahren. Schon bestehende Jubiläumsgelder können in Zukunft auch teils oder ganz in zusätzliche Freizeit umgewandelt werden.

Nicht kommen wird auch ein gefordertes Schulstartgeld von 130 Euro - stattdessen wollen sich die Sozialpartner an die Politik wenden, um zu erreichen, dass die erhöhte Familienbeihilfe für Lehrlinge länger ausbezahlt wird, nämlich bis zum 18. Lebensjahr.

Arbeitgebervertreter Buchmüller sprach im Anschluss von einem "fairen Ergebnis für beide Seiten", auch wenn es keinen Grund gebe, in Jubel auszubrechen. Salzburgs GPA-Geschäftsführer jubelte jedenfalls in einer Aussendung: "Es ist vollbracht!" Der soziale Weihnachtsfriede sei damit gewahrt.

Zuletzt war man sich bei den Themen Arbeitszeit/Freizeit sowie beim Schulstartgeld näher gekommen. Beim Geld hatte es sich am längsten gespießt.

GPA-djp-Verhandlerin Anita Palkovich hatte vor allem auf eine Erhöhung der niedrigeren Einkommen gepocht. Ein guter Abschluss sei wichtig für die Inlandsnachfrage und den Konsum.

Ihr Salzburger Kollege Forcher sah nach Verhandlungsende auch noch den einen oder anderen Wermutstropfen: "Es geht nicht nur ums Geld, aufgrund der Arbeitsverdichtung müssen wir auch weiterhin über die leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche reden. Wir bedanken uns bei allen Betriebsrätinnen und Betriebsräten für die großartige Unterstützung. Unser gemeinsames Engagement hat sich ausgezahlt", teilte Forcher mit.