Heimische Betten nur zu einem Drittel ausgelastet

Über ein ganzes Tourismusjahr gesehen sind die Betten in den heimischen Unterkünften öfter leer als belegt. Grundsätzlich ist die Auslastung im Winter höher als im Sommer, in Fünf- und Vier-Sterne-Betrieben besser als in Ferienwohnungen oder Privatquartieren und in Wien und Tirol höher als in anderen Bundesländern, zeigen Daten der Statistik Austria.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH "Zimmer frei" wird oft angezeigt