Ikea macht dreimal so viel Umsatz pro Quadratmeter wie Konkurrenz

Der schwedische Möbelriese Ikea macht in Österreich dreimal so hohe Umsätze pro Quadratmeter wie der Branchendurchschnitt. Die Nummer drei am heimischen Möbelmarkt kommt trotz lediglich 132.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf 16,1 Prozent Marktanteil, geht aus einer am Freitag veröffentlichten Analyse der Beraterfirma RegioData hervor.

SN/APA (AFP)/THOMAS SAMSON Ikea ist Branchenkrösus in Österreich