Weiter machen ohne den alten Chef: Was heißt das für die Firma?

Wie die Machtübergabe gelingen kann. Philosoph und Unternehmensberater Leo Hemetsberger erklärt, wie alte Weisheiten der Philosophie dabei helfen können, den Übergang von einer Unternehmergeneration zur nächsten zu erleichtern.

Leo Hemetsberger berät in seiner Philosophischen Praxis Firmenchefs und deren Mitarbeiter und ist Obmann der Gesellschaft für angewandte Philosophie.

Was dürfen sich Unternehmer und deren Mitarbeiter von einer philosophischen Beratung erwarten? Leo Hemetsberger: Historisch gesehen waren Philosophen oft in beratenden und begleitenden Funktionen in Herrscherhäusern tätig. Wer war der Lehrmeister Alexander des Großen? Aristoteles. Auch Unternehmer brauchen Sparringspartner, die ihnen bei Entscheidungen zu deren Lebensentwürfen zur Seite stehen - zum Beispiel, wenn es um Fragen zur eigenen Identität ...