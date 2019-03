Kerosinverbrauch steigt, bleibt aber steuerbefreit

In Österreich wurde laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) im vergangenen Jahr so viel Kerosin getankt wie noch nie zuvor. Im Vergleich zum Jahr 2017 sei die Menge an in Österreich getanktem Kerosin um 12,4 Prozent oder 110 Millionen Liter auf etwas mehr als eine Milliarde Liter angestiegen, geht aus einer Aussendung des VCÖ am Dienstag hervor.

SN/APA (dpa)/Daniel Reinhardt Flugverkehr wird indirekt gefördert