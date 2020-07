Klatschen allein genügt dem Handel nicht

Mitarbeiter pochen auf Prämie und "kaufkraftstärkenden" Abschluss bei den Lohnverhandlungen im Herbst. Studie zeigt hohe Zustimmung zur Gesichtsmaske. Aber das Verhalten mancher Kunden lässt zu wünschen übrig.

Seit Freitag ist die Gesichtsmaske in systemrelevanten Bereichen wie dem Lebensmittelhandel wieder verpflichtend vorgeschrieben, durchaus zur Zufriedenheit der dort Beschäftigten. Gut drei Viertel der Mitarbeiter im Handel fühlen sich durch die gesetzten Maßnahmen am Arbeitsplatz geschützt und sicher, zeigt eine Befragung von gut 2000 Handelsmitarbeitern der Gewerkschaft GPA-djp.

Das größte Sicherheitsgefühl vermittelte demnach der verpflichtende Mund-Nasen-Schutz (MNS), fanden 68 Prozent der Befragten, gefolgt von regelmäßigen Desinfektionen, Handschuhen für die Beschäftigten sowie Plexiglasscheiben und Bodenkennzeichnungen. Während die Handelsmitarbeiter die Maßnahmen überwiegend begrüßen, verweisen sie gleichzeitig aber auch auf Probleme, die in Filialen immer wieder auftreten.

Es gebe zahlreiche Rückmeldungen, dass Handelsangestellte beschimpft und "verbal angegangen" würden, sagt Martin Müllauer, Vorsitzender des Bereichs Handel in der GPA-djp. Seit der Lockerung der Maßnahmen verhielten sich Kunden zunehmend weniger diszipliniert und ließen es auch an Höflichkeit mangeln, es gebe vermehrt Konflikte, stellt auch Anita Palkovich fest, die für die gut 400.000 Handelsangestellten jährlich die Kollektivverträge (KV) ausverhandelt. "Anfangs wurde geklatscht, jetzt scheinen die Leistungen der Handelsangestellten vergessen", bringt sie die Entwicklung auf den Punkt. In Summe würden sich die Beschäftigten mehr Respekt von den Kunden wünschen, "sie wollen auch nicht die Gesundheitssheriffs spielen", stellen die für den Handel zuständigen Gewerkschafter fest.

Die Belegschaftsvertreter fordern verbesserte Rahmenbedingungen für die Betroffenen. Dazu gehört eine verpflichtende und bezahlte Pause von 15 Minuten nach zwei Stunden Masken-Tragezeit. In Kombination mit sommerlichen Temperaturen könne die Tragedauer zu einer großen Belastung werden, meint Palkovich. Es sei auch schon zu Zusammenbrüchen von Mitarbeitern gekommen.

Gekoppelt damit ist die Forderung nach einer vorgeschriebenen Mindestbesetzung in Filialen, die großteils unterbesetzt seien. "Das führt zu zusätzlicher Belastung und Stress, gerade jetzt braucht es mehr Personal", sagt Palkovich.

Wichtiger noch als diese beiden Maßnahmen ist den Mitarbeitern laut Umfrage ein arbeitsfreier Sonntag. Wiederholte Forderungen in diese Richtung würden die Mitarbeiter verunsichern, meint Müllauer. "Eine Sonntagsöffnung verschiebt Umsätze nur, bringt aber gar nichts." Die Gewerkschaft GPA-djp wünscht sich dazu ein klares Bekenntnis der Parteien.

Last, but not least wollen die Handelsmitarbeiter auch eine finanzielle Anerkennung. Eine Prämie soll die Wertschätzung auch in Geld ausdrücken, sagt Palkovich. Das werde auch ein Thema bei den KV-Verhandlungen Ende Oktober sein. In Summe müsse die Kaufkraft "gesichert und gestärkt" werden. Auf Zahlen will man sich noch nicht festlegen. Es sollten aber gerade solche Betriebe mehr zahlen, die in Zeiten der Krise gut verdient haben - allen voran der Lebensmittelhandel. Man werde sich die Zahlen genau anschauen .