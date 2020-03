Konkurs der Ex-Meinl-Bank löst Einlagensicherung aus

Die ehemalige Meinl Bank, die inzwischen Anglo Austrian Bank (AAB) heißt, hat am Montag Konkurs angemeldet. Das löst die Einlagensicherung aus. Rund 60 Mio. Euro an besicherten Einlagen dürften noch in der Bank liegen, sagte Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), auf APA-Anfrage.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Anglo Austrian AAB Bank ist insolvent