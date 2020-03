Kontogebühren - Viele Banken verzichten auf Erhöhungen

Viele große Banken verzichten heuer wegen der Coronavirus-Krise auf die möglichen inflationsangepassten Erhöhungen bei den Kontogebühren. Die Bank Austria hat am Montag mitgeteilt, dass sie in diesem Jahr auf sämtliche Inflationsanpassungen bei Konten verzichten wird. Die Erste Bank werde auf sämtliche Inflationsanpassungen seit Ausbruch der Coronakrise verzichten, hieß es am Montag zur APA.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Kontogebühren bleiben vielfach unverändert