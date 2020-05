Kritik von Global2000, WWF und VCÖ an Verschrottungsprämie

In einem offenen Brief an die Bundesregierung warnen heute Global2000, der WWF, der VCÖ und mehrere Ökonomen vor einer Verschrottungsprämie für Altautos, wie sie von der Fahrzeugindustrie gefordert wird. "Eine Autokaufprämie setzt falsche Anreize, bremst die Mobilitätswende und schadet dem Klimaschutz", so die Verfasser.

SN/APA/Georg Hochmuth Neuwagenkauf soll durch Prämie angekurbelt werden