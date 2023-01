Wir müssen Arbeit endlich neu denken

Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Warum uns Glaubenssätze wie dieser sicher nicht aus dem Fachkräftemangel helfen.

Montagmorgen - und das ganze Land schleppt sich in die Arbeit. Im Radio jammern die Moderatoren um die Wette, die Kollegen im Büro klagen über das zu kurze Wochenende und überhaupt sind Montage einfach nur scheußlich.

So zumindest der - etwas überspitzte - Tenor in Österreich an einem ganz normalen Wochenstart. Verwundern darf das nicht. Von klein auf wurde vielen signalisiert, dass Arbeit hart sein muss, ein notwendiges Übel, um sich das Leben leisten zu können. Eine positive ...