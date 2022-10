Wohnung wird zum Luxusgut: Sollen wir in Zukunft besser mieten?

Die Eigentumswohnung in der Stadt? Ist heute ein begehrtes Luxusgut. Dann gibt es die Weisheit, wonach Eigentum verpflichtet und unfrei macht. Gedanken über das Habenwollen zwischen dem Mittelalter, der Festspielstadt und dem glitzernden Hollywood.

Die auf einem Streamingdienst laufende Dokumentation "The Real Bling Ring" zeigt recht anschaulich, wie Besitz heutzutage auch gesehen wird: Es geht darum, etwas zu besitzen, das andere als besitzenswert definieren - und das man sich leisten kann. Was die Protagonisten der Doku nicht konnten. Die Geschichte dahinter: Vor gut zehn Jahren ist eine Gruppe Jugendlicher bei berühmten Menschen in Hollywood eingebrochen, darunter bei Paris Hilton und Orlando Bloom, und hat mitgenommen, was ihr gefiel. Sofia Coppola hat aus diesem Stoff ...