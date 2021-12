Mühlviertler Firma Kreisel Electric an US-Konzern verkauft

Der US-Landmaschinenhersteller John Deere übernimmt die Mehrheit am oberösterreichischen E-Mobilitäts-Start-up Kreisel Electric. Deere & Company habe eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Kreisel Electric, Inc. unterzeichnet, teilte die Kreisel am Dienstagabend mit. Kreisel Electric werde seine rund 160 Mitarbeiter und seinen Markennamen beibehalten und weiterhin von seinem derzeitigen Standort Rainbach im Mühlkreis aus operieren.

SN/APA/Jakob Hanner/Jakob Hanner Die drei Kreisel-Brüder gründeteten Kreisel Electric 2014

Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Wie es in der Presseaussendung hieß, bedürfe die Transaktion der endgültigen behördlichen Genehmigung in Österreich und soll voraussichtlich in zwei Monaten abgeschlossen sein. Mithilfe von Deere soll die Einführung von batterieelektrischen Fahrzeugen und Ladestationen beschleunigt werden. Kreisel Electric war 2014 von den drei Brüdern Johann, Markus und Philipp Kreisel gegründet worden und galt eine Zeit lang als aussichtsreiches Unternehmen im Bereich der Batterietechnologie für Elektroautos. 2017 stieg der Neffe von Arnold Schwarzenegger, Patrick Knapp-Schwarzenegger mit einer US-Investorengruppe mit 15 Prozent ein.