Neuer Spar-Chef: Fritz Poppmeier folgt Gerhard Drexel als Vorstandsvorsitzender

Nach 31 Jahren im Spar-Vorstand wird Gerhard Drexel (64) altersbedingt per Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden und Anfang 2021 in den Aufsichtsrat wechseln. Der langjährige Spar-Chef und -Miteigentümer übergibt den Chefsessel an den zehn Jahre jüngeren Fritz Poppmeier (54), Sohn des Spar-Gründers Fritz Poppmeier.

Das gab Spar am Freitag bekannt. Poppmeiers Stellvertreter wird Hans K. Reisch (58), Enkel des Spar-Gründers Hans F. Reisch. Neu in den Vorstand kommen Marcus Wild, Markus Kaser und Paul Klotz. Rudolf Staudinger wird nach 36 Jahren bei Spar und nach 18 Jahren im Vorstand ebenfalls per Ende des Jahres mit 65 Jahren aus dem Vorstand ausscheiden.

Alle zukünftigen Vorstände sind bereits langjährig im Management der Spar Österreich Gruppe. Spar stelle somit die Kontinuität in der Unternehmensführung sicher und richte sich mit den Neubesetzungen noch stärker als mitteleuropäischer Handelskonzern aus, hieß es in einer Aussendung. Drexel wird per Anfang 2021 in den Aufsichtsrat wechseln und dort den Vorsitz übernehmen. Auch Staudinger, der bisher für das Auslandsgeschäft zuständig war, wechselt in den Aufsichtsrat.

Fritz Poppmeier: Jurist und Familienmitglied

Neuer Vorstandsvorsitzender wird ab 1.1.2021 Fritz Poppmeier (54). Der Jurist und Sohn des Spar-Gründers Fritz Poppmeier ist seit 26 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Unternehmen tätig. Bereits seit 1999 ist er Mitglied des Konzern-Vorstands. Als Vorstands-vorsitzender wird er ab 2021 die Bereiche Unternehmensstrategie, PR, Nachhaltigkeit, Einzelhandels-Vertrieb, Logistik, Zweigniederlassungen, Expansion und REGIO (Kaffee) verantworten.



Stellvertretender Vorstandsvorsitzender wird Hans K. Reisch (58). Reisch ist Enkel des Spar-Gründers Hans F. Reisch und seit 33 Jahren in unterschiedlichen Positionen im Unternehmen tätig. Seit 2001 verantwortet er im Konzern-Vorstand unter anderem die Bereiche Finanzen, Filialen und TANN (Fleisch). Ab 2021 wird er zusätzlich für Controlling, Personal, Personalentwicklung und Recht zuständig sein.

Neu in den Vorstand kommt Marcus Wild (57), der in den vergangenen Jahren als Vorsitzender der Geschäftsführung die Spar-Tochter SES Spar European Shopping Centers aufgebaut und zum Marktführer bei Shopping-Centern in Österreich und Slowenien gemacht hat. Er wird im Vorstand für SES, Immobilien, Hervis und Business Process Management zuständig sein.

Ebenfalls neu in den Vorstand wird Markus Kaser (48) berufen. Der erfolgreiche Interspar-Geschäftsführer wird im Vorstand unter anderem die Bereiche Marketing, CSR, Einkauf, IT sowie Interspar und Maximarkt verantworten.

Komplettieren wird den Spar-Vorstand Paul Klotz (54). Paul Klotz hat 1994 bei Interspar in Österreich begonnen und ist seit 2000 in der Geschäftsführung von DeSpar Italien (ASPIAG Service srl.). Er wird sich um die Auslandsgeschäfte der Spar Österreich kümmern.



Die Nachfolge von Klotz in der Italien-Geschäftsführung wird Christof Rissbacher übernehmen, der seit 8 Jahren die Spar-Zentrale Wörgl erfolgreich führt. Neue Geschäftsführerin der Zentrale Wörgl wird Mag. Patricia Sepetavc, die derzeit den Filialbereich für Tirol und Salzburg leitet.

Durch den Wechsel von Mag. Marcus Wild in den Vorstand wird auch die Geschäftsführung der SES neu geordnet: Johann Felser, derzeit CFO der SES, wird Vorsitzender der Geschäftsführung. Ihm zur Seite als neue Geschäftsführer der SES stehen zwei bewährte Führungskräfte der SES: Christoph Andexlinger, der derzeit das Center-Management International leitet, und Johannes Köth, der das internationale Asset Management leitet.

Neuer Interspar-Geschäftsführer wird Johannes Holzleitner, seit 2012 Leiter des Bereichs Lieferantenpolitik und Sortimentsstrategie sowie Geschäftsführer EKS.

