Öffnung im Handel: "Werden Geduld brauchen"

Im Wiener Handel ist trotz der ersten Lockerungen seit Beginn der Coronakrise noch keine Jubelstimmung ausgebrochen. Rainer Trefelik, Spartenobmann in der Wiener Wirtschaftskammer, zieht eine eher ernüchternde Bilanz. Vor allem in den klassischen Einkaufsstraßen habe es am Tag 1 "traurig" ausgesehen. "Ein bisschen Geduld werden wir schon noch brauchen", bilanzierte er im APA-Gespräch.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Man zeigt sich hoffnungsfroh, "dass sich das alles einspielt"