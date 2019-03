Österreich erlebt Camping-Boom

Der Tourismus fernab von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen hat kräftig zugelegt - Österreichs Campingplätze waren in der Saison 2018 beliebter denn je. Die Zeltplätze in der Natur verbuchten 6,9 Millionen Übernachtungen - ein Plus von etwa 8 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Die Zahl der Urlauber erhöhte sich um rund 9 Prozent auf 1,7 Millionen, wie der Österreichische Camping Club mitteilte.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Sebastian G Campingplätze profitierten vom guten Wetter