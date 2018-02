Österreichische Brauer verkauften 2017 mehr Bier

Die österreichischen Brauer haben im vergangenen Jahr mehr Bier verkauft. Getrieben wurde das Wachstum von den Exporten, im Inland stagnierte der Absatz. Die Zahl der Brauereien stieg um 20 auf 272. "In Österreich gibt es eine lebhafte kreative Szene, die Freude am Produkt hat", sagte Brauereiverband-Obmann Sigi Menz am Dienstag bei einem Pressegespräch.

