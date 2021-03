Preiskampf bei Taxi, Uber & Co. geht in die nächste Runde

Ein Gesetz sollte Taxis und Mietwagen gleichstellen. Aber jetzt sehen sich Wiener Taxilenker massiv benachteiligt.

Seit 1. Jänner 2021 ist das neue Gelegenheitsverkehrsgesetz (GelVG) in Kraft. Eigentlich sollte damit der jahrelange Konflikt zwischen Taxifahrern und elektronischen Vermittlungsplattformen wie Uber & Co. beigelegt werden, weil beide rechtlich gleichgestellt werden und den gleichen Vorschriften unterliegen.

Jetzt aber blinken erst recht wieder die Taxileuchten im Alarmmodus. Vor allem, was den Gelegenheitsverkehr in Wien betrifft. Da ist nämlich seit Ende der Vorwoche eine Bestimmung in Kraft, die es erlaubt, dass Anbieter bei vorbestellten Fahrten einen Preis anbieten ...