Sarközi löst Randa an Spitze von Sberbank Europe ab

Wechsel an der Spitze der Sberbank Europe, und wieder ist es ein prominenter Name: Mit 1. Juli 2018 übernimmt die Wiener Bankerin Sonja Sarközi den Vorstandsvorsitz der Europazentrale der russischen Sberbank mit Sitz in Wien. Sie folgt dort auf Gerhard Randa, der nach zwei Jahren als CEO in Pension geht.

SN/APA (OTS)/easybank Sonja Sarközi erklimmt nächste Karrierestufe