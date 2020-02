Signa Gruppe erstmals unter Top-250-Händlern

Zukäufe wie Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland oder die Möbelketten Kika und Leiner in Österreich haben die Signa Gruppe des Investors Rene Benko zu einem der Top-Händler weltweit gemacht. Unter den 250 umsatzstärksten Einzelhändlern der Welt nimmt Signa Retail Platz 124 ein und ist damit einer der Neueinsteiger in dem von Deloitte erstellten Ranking. Auch Spar und XXXLutz sind vertreten.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Signa-Gründer Rene Benko