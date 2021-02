Skigebiet Kreischberg: Wintersaison endet heute

Das Skigebiet Kreischberg in der Obersteiermark beendet mit dem heutigen Sonntag die Wintersaison. Wie es in einer Aussendung hieß, gewinne man dadurch Zeit für die Umsetzung eines großen Bauvorhabens: 2021 wollen die Murtal Seilbahnen nämlich rund 40 Millionen Euro in den Bau einer neuen 10er-Gondelbahn investieren. Die "Kreischberg 10er" soll die bisherige 6er-Gondelbahn ersetzen, die 1992 errichtet worden war.

