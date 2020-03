SPÖ, FPÖ und NEOS pochen auf Epidemiegesetz

SPÖ, FPÖ und NEOS haben am Sonntagnachmittag in einer gemeinsamen Presseaussendung auf den Weiterbestand des Epidemiegesetzes gepocht. Konkret fordern sie, "dass das Epidemiegesetz mit dem garantiertem Ersatz vom Verdienstentgang für Ein-Personen-Unternehmen und Betriebe mit bis zu 25 Mitarbeiter in Kraft bleibt".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Der SPÖ-Abgeordnete Christoph Matznetter gab mit Sepp Schellhorn und Hubert Fuchs eine Erklärung ab.